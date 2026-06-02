Söke cinayetinde katil zanlısından itiraf videosu

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) öldürülmesine ilişkin şüpheli Erkan Aslan (29), polis tarafından aranıyor. Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı. Polis, Erkan Aslan'ın videoyu yakınlarına gönderdiğini tespit etti. Bu arada, cinayetle ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Erkan Aslan'ın babası V. A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), M. M. (17) ve B. A. (18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden M. M. ve B.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

