Haberler Yaşam Haberleri Söke Un halka arz oluyor! SPK onayladı: Söke Değirmencilik halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 13:44

Söke Un halka arz oluyor! SPK onayladı: Söke Değirmencilik halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi?

Sermaye Piyasası Kurulu, Söke halka arz başvurusunun onaylandığını açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22 Aralık tarih ve 2022/72 sayılı bülteninde yer alan açıklama “Söke Un halka arz ne zaman, hangi bankalarda kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Söke Değirmencilik’in halka arzı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleşecek.

Söke Un halka arz oluyor! SPK onayladı: Söke Değirmencilik halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi?

Söke Değirmencilik halka arz duyurusunun ardından binlerce kişinin de gündemindeki yerini aldı. Söke Değirmencilik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak, ancak henüz tarih belli değil. Yatırımcılar konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Söke Un halka arz ne zaman, hangi bankalarda kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi? İşte merak edilenler.

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

SÖKE UN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Söke Değirmencilik halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

SÖKE UN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Söke Değirmencilik, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

SÖKE DEĞİRMENCİLİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Söke Değirmencilik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak, ancak henüz tarih belli değil.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK HİSSE FİYATI NE?

Söke Değirmencilik 7,50 TL'den halka arz olacak.

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

SÖKE DEĞİRMENCİLİK HALKA HİSSE KODU NE?

Söke Değirmencilik hisse kodu #SOKEolarak açıklandı.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK KAÇ LOT VERİYOR?

Söke Değirmencilik şirketi 77,500,000lot veriyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Söke Un halka arz oluyor! SPK onayladı: Söke Değirmencilik halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA