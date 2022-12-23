Söke Un halka arz oluyor! SPK onayladı: Söke Değirmencilik halka arz ne zaman, hangi bankalar kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi?

Söke Değirmencilik halka arz duyurusunun ardından binlerce kişinin de gündemindeki yerini aldı. Söke Değirmencilik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak, ancak henüz tarih belli değil. Yatırımcılar konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Söke Un halka arz ne zaman, hangi bankalarda kaç lot veriyor, talep toplama tarihleri belli mi? İşte merak edilenler.