Haberler Yaşam Haberleri Sol Boşluk Ağrısı Neyin Belirtisi? Sol Karın Boşluğunda Ağrı Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?
Giriş Tarihi: 22.7.2022 10:45 Son Güncelleme: 22.7.2022 10:46

Sol Boşluk Ağrısı Neyin Belirtisi? Sol Karın Boşluğunda Ağrı Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?

İnsan vücudu oldukça komplike sistemlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda birbiriyle uyumlu sistemler bütünüdür. Bu nedenle bir sistemde oluşan aksaklık diğerini etkilemektedir. Karın ağrısı gibi durumlar ise genelde vücuttaki birçok olumsuz durumun habercisidir. Özellikle sol karın boşluğunda oluşan ağrılar, bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Buna göre sol boşluk ağrısı neyin belirişidir? Sorusunun cevabı…

Sol Boşluk Ağrısı Neyin Belirtisi? Sol Karın Boşluğunda Ağrı Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?

Karın ağrıları, bize hastalıklar konusunda önemli bilgiler vermektedir. Örneğin sol karın boşluğunda oluşan ağrıyla sağ karın boşluğunda oluşan ağrı farklı hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Bu açıdan baktığımızda karın ağrısının nerede olduğunu saptamak oldukça önemlidir. Özellikle karnın sol tarafında birçok organ bulunduğu için oldukça önemlidir. Peki, sol karın boşluğunda neden ağrı oluşur ve hangi hastalığın belirtisidir? Sorularının yanıtlarını sizler için derledik…

Sol Boşluk Ağrısı Neyin Belirtisi?

Karın ağrısı, ciddi ve ciddi olmayan tıbbi durumlarla ilişkili olabilen bir semptomdur. Gastroenterit ve irritabl bağırsak sendromu karın ağrısının sık nedenleri arasındadır. İnsanların yaklaşık %15'inde altta yatan apandisit, abdominal aorta anevrizması rüptürü veya kaçağı, divertikülit veya ektopik gebelik gibi daha ciddi bir durum vardır. Vakaların üçte birinde kesin neden belirsizdir.

Çeşitli hastalıkların karın ağrısına neden olabileceği göz önüne alındığında, ayırıcı tanı formülasyonu ve hastanın muayenesine sistematik yaklaşım önemini korumaktadır. Karnın sol boşluğunda oluşan ağrılar; pankreas kanseri, böbrek enfeksiyonu, huzursuz bağırsak sendromu gibi bazı olumsuz durumların belirtisi olabilmektedir.

Sol Boşluk Ağrısı Neden Olur?

Sol boşluk ağrısı hafife alınmayacak ağrılardan birisidir. Öncelikle bir genel cerraha başvurmak şarttır. Sol boşluk ağrısının en önemli sebepleri dalak, pankreas, ve karın şah damarının (aorta) hastalıkları olabilir. Göbeğin üst bölümünde olan ağrılarda yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının, gastrit, ülser ve reflü gibi hastalıkları akla gelmelidir. Karın sol alt bölümünde olan ağrılarda, kalın bağırsak iltihapları, yumurtalık sorunları, karın şah damarının hastalıkları, idrar sorunları, dış gebelik sorunu ve apandisit problemi ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bu tarz ağrılara dikkat etmekte fayda vardır.

Sol Karın Boşluğu Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisi

Sol karın boşluğu ağrıları genellikle bağırsak hastalıkların belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında karın boşluğu da olsa orda bulunmayan birçok organla ilişkili hastalık ortaya çıkabilmektedir. Burada sol böbreğin alt kenarı, idrar torbasının bir kısmı, kalın bağırsağın bir kısmı, sol idrar yolu, zigmoid kolon, kadınlarda büyük kan damarları, sol tüp, sinirler ve yumurtalık bulunur. Bu bölgede oluşan ağrılar aşağıdaki hastalıkların belirtisi olabilmektedir:

  • Pankreas Kanseri
  • Abdominal Aort Anevrizması
  • Huzursuz bağırsak sendromu
  • Böbrek Enfeksiyonu
  • Yumurtalık kisti
  • Kolon Kanseri
  • Alt lob zatürresi
  • Enine Kolon Volvulusu
  • Rektus Kılıfı Hematomu
  • Bağırsak Daralması
  • Kadınlarda Gebelik
  • Endometriyoz
  • Crohn hastalığı

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Sol Boşluk Ağrısı Neyin Belirtisi? Sol Karın Boşluğunda Ağrı Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?
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