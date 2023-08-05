Sol yerine sağ ayağını ameliyat ettiler

İstanbul'da yaşayan Murat Oktar, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle Fatih'teki devlet hastanesine başvurdu. 'Os Trigonum' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği belirtildi. Hastanede ameliyat edilen Oktar, narkozun etkisi geçtikten sonra sağ ayağında ağrıların olduğunu hissedince, yanlış ayağının ameliyat edildiğini fark etti. Doktorun hatasını fark ettiğini dile getiren Oktay, "Doktor yanıma geldiğinde sözlü beyanda bulundu. 'Hatamızın farkındayız. Nasıl oldu bilmiyorum. Hastane ameliyat ekibi dedi ki 'Buyurun bu ayak. Ben hazır ayağa girdim' dedi. Ben de 'Hiç mi kontrol etmediniz?' dedim. 'Ben sol ayak mı sağ ayak mı bakmadan, kontrol etmeden direkt ameliyata girdim' dedi" diye konuştu. Oktar'ın avukatı Serdar Tokdemir ise, "Konuyla ilgili doktorun yanlış ameliyatından kaynaklı suç duyurusunda bulunduk. Yine doktorun yanlış ameliyatından dolayı İdare Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduk. 11 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Savcılık Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti. Soruşturma izni verildi. Süreci takip edeceğiz. İddianame düzenlenecektir" ifadesini kullandı. DHA