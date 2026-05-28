SOLOTÜRK’ten selamlama uçuşu! İstanbul Boğazı’nda unutulmaz anlar

Gösteri uçuşu öncesi bugün Yenikapı Meydanı'nda Çevre Tanıma Uçuşu ve İstanbul Boğazı'nda selama uçuşu gerçekleştirdi. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş, nefes kesti. Yurt ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK unutulmaz anlar yaşattı.

"ÇOK GURURLU BİR ŞEKİLDE SOLOTÜRK'Ü İZLEMEKTEYİZ"

SOLOTÜRK gösterisini izlemeye gelen Coşkun Akboğa, gururlu olduğunu belirterek, "Geldik, gördük. Uzaktan geldik çocuklarım istediği için" dedi.

Kaan Emre Gündoğan isimli vatandaş, "Burada bugün çok gururluyuz. Türk havacılığının, SOLOTÜRK'ü izlemeye geldik bugün. SOLOTÜRK'ü gururlu bir şekilde izliyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerinden izleyenleri var. Farklı illerden, farklı ilçelerden gelen vatandaşlarımız var. Çok gururlu bir şekilde SOLOTÜRK'ü izlemekteyiz" diye konuştu.