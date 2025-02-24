SOLOTÜRK’ün provası büyük heyecanla izlendi

27 Şubat Perşembe günü vefatının 111.'nci yıldönümünde törenle anılacak ilk Türk hava şehidi tayyareci Fethi Bey'in anısına gösteri yapacak olan SOLOTÜRK prova uçuşunda heyecanla izlendi. Perşembe günü Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtı önünde saat 11.00'de başlayacak tören etkinlikleri kapsamında saat 12.15'te saygı uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK ilk provayı yaparken Fethiye Körfezi üzerindeki gösterileri büyük heyecanla izlendi. SOLOTÜRK Şehit Fethi Bey Anıtı önünden geçerken alçalıp yükselmesi de büyük ilgi çekti.

Bu arada SOLOTÜRK tırı Fethiye Beşkaza Meydanı'nda konuşlanırken, tişörtten rozete, şapkadan kupaya kadar pek çok ürün satışa sunuldu. Yetkililer bu satışlardan elde edilen gelirlerin şehit ve gazi personel ailelerine yardım eden 'Kartal' vakfına aktarıldığını ifade ettiler. Yetkililer Fethiye'de hemen herkesi SOLOTÜRK'ün Perşembe günü yapacağı gösteriye de davet ettiler.