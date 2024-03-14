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Giriş Tarihi: 14.3.2024 13:43 Son Güncelleme: 14.3.2024 13:57

Soluk borusuna kaçan lokma öldürdü

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde meydana gelen üzücü olayda, evli ve 2 çocuk babası Engin Özdemir, yemek yediği esnada soluk borusuna kaçan lokma nedeniyle hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Soluk borusuna kaçan lokma öldürdü

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Akçakoca Mahallesinde oturan Engin Özdemir, evde yemek yediği esnada boğazına kaçan lokma ile fenalaştı. Aile yakınları tarafından hızla hastaneye kaldırılan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan ve balıkçılık yaptığı öğrenilen Özdemir'in ölümü yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Engin Özdemir, Kozluk Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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Soluk borusuna kaçan lokma öldürdü
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