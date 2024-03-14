Soluk borusuna kaçan lokma öldürdü

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Akçakoca Mahallesinde oturan Engin Özdemir, evde yemek yediği esnada boğazına kaçan lokma ile fenalaştı. Aile yakınları tarafından hızla hastaneye kaldırılan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan ve balıkçılık yaptığı öğrenilen Özdemir'in ölümü yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Engin Özdemir, Kozluk Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığında toprağa verildi.