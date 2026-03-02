Solunum tüpü devrildi: 1 ölü

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Koramanlar köyünde gece saatlerinde solunum tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü öğrenilen Nail Hamarat'ın bulunduğu evde, tüpün devrilmesiyle birlikte bir anda alevlenme meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler evi sardı. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yapılan kontrollerde, Nail Hamarat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangına, solunum tüpünün devrilmesiyle oluşan alevlenmenin yangına yol açtığı tahmin ediliyor.