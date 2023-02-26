Somalı madenciler ‘domuz damı’ yöntemiyle 38 kişiyi kurtardı

Manisa'nın Soma maden havzasında çalışan 487 madenciden oluşan 10 ekip asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afet bölgelerine gitti. Burada 9 gün kalan madenciler mesleklerinin verdiği tecrübeyi de kullanarak enkaz altından canlar kurtardı. Açılan kanalın çökmesini önlemek amacıyla yapılan ağaç tahkimat (sağlamlaştırma) olan 'domuz damı' yöntemini kullanan madenciler bu şekilde 38 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı. Deprem enkazlarında çökmeyi önleyen "domuz damı" yöntemi ile ilerleyen madenciler enkazların içine metrelerce güvenli şekilde girebiliyor. Somalı madenciler, ocaklarda tavan göçüklerini önledikleri sistemle deprem bölgelerindeki enkazların altında rahatlıkla ilerleyebildi.

MADEN BECERİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLADI

Kömür üretimi süresince yaşadığı büyük maden kazalarındaki acı deneyimleriyle göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma üstünlüğü gibi becerilere sahip madenciler, yerin metrelerce altında edindikleri tecrübeyle kurtarma çalışmalarına büyük katkı sağladı.

MADENCİ SABAH'A KONUŞTU

Maden arama-kurtarma ekibiyle bölgeye giden 39 yaşındaki 14 yıllık madenci Mehmet Can, "Depremin ilk gününden itibaren uçakla ve otobüslerle birlikte afet bölgesine gittik. 487 kişi olarak 10 ekip halinde 9 gün deprem bölgesinde çalıştık. Domuz damı yöntemini kullanarak 38 kişiyi enkaz altında canlı olarak çıkardık" dedi. Domuz damı yöntemini daha dayanıklı olduğu için riskli yerlerde kullandıklarını aktaran Can, "Tahkimat sistemini ise az hasarlı yerlerde kullanıyoruz. Tahkimat direkleri kısa parçalardan oluşuyor. Madenlerdeki tecrübelerimizi deprem bölgesinde kullandık" dedi.

İKRANUR'U DA SOMALI MADENCİLER KURTARDI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Duygu Apartmanı'nın enkazındaki kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını söyleyen Can, "İkranur'u enkazdan evli ve 1 çocuk babası arkadaşımız Ramazan Gök çıkardı. AFAD ekipleri enkazdan ses duyunca cihazla dinleme yaptı. Biz de enkazda çalışma yaparak depremin 138. saatinde 13 yaşındaki İkranur Arslan'ı kurtardık" dedi.