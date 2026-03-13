Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla kalbindeki delik kapatılarak kalp kapakçığı onarılan 20 aylık Somalili Sümeyye artık koşup oynuyor. SABAH'ın "Somalili Sümeyye Konya Şehir Hastanesi'nde hayata tutundu" başlığıyla duyurduğu ameliyatın üzerinden bir yıl geçti. Bugün 20 aylık olan Sümeyye artık kendi kendine yürüyebiliyor, oyunlar oynayabiliyor. Yaşadıkları mutluluğu anlatan anne Nado Ahmed Elmi, "Sümeyye, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Yerinde durmayan kıpır kıpır bir çocuk oldu. Artık oynuyor, koşuyor, geziyor. Emeği geçen doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi.