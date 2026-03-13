Haberler Yaşam Haberleri Somalili Sümeyye artık koşup oynuyor
Giriş Tarihi: 13.03.2026

Somalili Sümeyye artık koşup oynuyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Somalili Sümeyye artık koşup oynuyor
  • ABONE OL
Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla kalbindeki delik kapatılarak kalp kapakçığı onarılan 20 aylık Somalili Sümeyye artık koşup oynuyor. SABAH'ın "Somalili Sümeyye Konya Şehir Hastanesi'nde hayata tutundu" başlığıyla duyurduğu ameliyatın üzerinden bir yıl geçti. Bugün 20 aylık olan Sümeyye artık kendi kendine yürüyebiliyor, oyunlar oynayabiliyor. Yaşadıkları mutluluğu anlatan anne Nado Ahmed Elmi, "Sümeyye, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Yerinde durmayan kıpır kıpır bir çocuk oldu. Artık oynuyor, koşuyor, geziyor. Emeği geçen doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Somalili Sümeyye artık koşup oynuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz