Sömestr tatili ne zaman başlıyor, okullar hangi tarihte kapanacak? 2025-2026 MEB takvimi yarıyıl tatili tarihleri

Yoğun geçen birinci dönemin ardından, öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme fırsatı sunan yarıyıl tatili, bu yıl da takvimdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) hazırladığı çalışma takvimi, okulların açılış, kapanış, ara tatil ve sömestr tarihlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle aileler, tatil planlarını yapabilmek için sömestr tarihlerini şimdiden ajandalarına not ediyor.
2025-2026 eğitim-öğretim yılının en uzun dinlenme süresi olan yarıyıl tatili, Ocak ayının son haftasında başlayıp Şubat ayının ilk haftasını da kapsayacak şekilde planlanmıştır.
Okullar, birinci dönemin sona ermesiyle 19 Ocak 2026 Pazartesi günü kapanacaktır.
Öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alarak tatile başlayacaktır.