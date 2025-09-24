Haberler Yaşam Haberleri Son anları bu şekilde kayıt edilmişti! 25 Yaşındaki Enes Olcan kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 24.9.2025 16:18 Son Güncelleme: 24.9.2025 16:23

Son anları bu şekilde kayıt edilmişti! 25 Yaşındaki Enes Olcan kurtarılamadı

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiinde, geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda, genç bir vatandaş şüpheli davranışlar sergileyince vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin, uyuşturucu kullandığından ve kriz geçirdiğinden şüphelendiği şüpheli, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Karamürsel'de yaşayan 25 yaşındaki Enes Olcan, iddialara göre geçtiğimiz Salı günü Değirmendere'de bir arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada aniden fenalaştı. Olcan'ın şüpheli hareketler sergilemesi kendi kendine konuşmasına tanık olan ve durumdan şüphelenen vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci ambulansa alarak daha sonra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak, hastaneye kaldırılan Olcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olcan'ın ani ölümü şüpheli bulunurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İddialar, Olcan'ın ölümünün uyuşturucu madde kullanımına bağlı olabileceği yönünde.

