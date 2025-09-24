Son anları bu şekilde kayıt edilmişti! 25 Yaşındaki Enes Olcan kurtarılamadı

Karamürsel'de yaşayan 25 yaşındaki Enes Olcan, iddialara göre geçtiğimiz Salı günü Değirmendere'de bir arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada aniden fenalaştı. Olcan'ın şüpheli hareketler sergilemesi kendi kendine konuşmasına tanık olan ve durumdan şüphelenen vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci ambulansa alarak daha sonra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak, hastaneye kaldırılan Olcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olcan'ın ani ölümü şüpheli bulunurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İddialar, Olcan'ın ölümünün uyuşturucu madde kullanımına bağlı olabileceği yönünde.