‘Son çağrı’ya cevap vermedi

SABAH'ın gündeme taşıdığı uçaklardaki türbülansı önleyen çip projesine yatırım vaadiyle akrabaları ve çevresindekileri milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen Çiğdem İlgün'le ilgili öğretmen arkadaşı Sema T.'nin şikâyeti sonucu İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifade veren İlgün, fizikçi olduğunu, sözleşmeli öğretim görevlisi olarak Sema T. ile aynı okulda fizik dersi verdiğini söyledi. Uçaklar türbülansa girmeden türbülansı algılayacak çip ürettiğini, projeyi Kanada'ya devrettiğini ve alacağı ödemenin, miktarın yüksek olması nedeniyle Amerika New York'ta takıldığını iddia etti.Parası gelmediği için birçok kişiden aldığı paraları ödeyemediğini, kimseyi kandırmak ve dolandırmak gibi bir amacı olmadığını öne süren İlgün, projeye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri dosyaya sunacağını söyledi. Ancak savcılık tarafından kendisine verilen süre içinde dosyaya hiçbir belge ve bilgi sunmadı. Polis aracılığıyla da bilgi ve belge istenen İlgün bilgileri elden sunacağını söylese de aradan geçen uzun zamanda savunmasını doğrulayacak bir delil sunmadı. Savcılık, Çiğdem İlgün'ün arkadaşı Sema T.'den hileli yollarla 110 bin lira aldığını belirterek dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.