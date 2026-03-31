SON DAKİA | Kenan Tekdağ tahliye edildi

Can Holding soruşturması kapsamında 20 Ekim 2025'te tutuklanan Kenan Tekdağ ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Can Holding'e yönelik Eylül 2025'teki ilk dalga operasyonda gözaltına alınan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı'nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda bir kez daha gözaltına alınan Tekdağ, 20 Ekim'de 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.