Son dakika: 12 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

7 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

7 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 687 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 oldu. Bir günde toplam 355 bin 317 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 366 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,75 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 160 bin 790'e yükseldi.