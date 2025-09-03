Son dakika | 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın ölümünde yeni detaylar: Önce katlettiler sonra intihar dediler

Olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini önce Yenişehir İlçesinde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını sonradan hastaneye götürüp, 'intihar etti' dediklerini anlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda belirtilen yer bulunarak otluk alanda kan izi olduğu belirlendi.



Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan anne Gülten Tan "Çiçeğimi benden kopardılar. Benim çiçeğim soldu, başka çiçekler solmasın. Canım gitti yüreğim yanıyor. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın. Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşımdı" diye konuştu.