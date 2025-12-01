SON DAKİKA: Şişli’deki 19 yıllık cinayet çözüldü! Katilden şok ifade: Ben unuttum siz nasıl unutmadınız

Hacer Eginay

"19 YIL ÖNCEKİ OLAY ANINI BÖYLE ANLATTI"

Rüstem Ş. ifadesinin devamında; "Ofis bölümüne çıktım erkek şahıs vardı. Beni Muhsin gönderdi deyince tepki gösterdi. Aklıma geldiği kadarıyla birlikte çalışmışlar ve alacak verecek meseleleri olmuş. Bir süre sonra işyerine Mohsen ve arkadaşım Cavit'te geldi. Alt kattan gelen kadın Muhsin'i tanıyordu ne işin var gibi söylemde bulundu. Mohsen kadın tartışma başladılar Cavit silah çıkardı kadına doğru Mohsen kadın şahsı alt kata götürdü. Ofis kısmında ben Cavit ve Yunis kaldık ne oluyor ne yapıyorsun deyip şok oldum bağırınca sessiz ol dedi. Alt kata indim Mohsen kadını bıçaklamıştı. Kadına bunlar daha iyi günlerin dedi. Kaçmaya çalıştım mahalleye git internet kafede bekle kaybolma dedi. Beklemeye başladım 2.5 saat sonra geldiler. Haberleri gördüm video gördüğüm kadarıyla işyeri bizim gittiğimiz yerdi bu olayla ilgili bir şey gördüğümde kimseye deme dersen ölürsün dediler korktum. "dediği öne sürüldü.

"ZORLA YARDIM ETTİM"

Şüpheli olayın ardından Mohsen F. ile çok samimi olmadım Cavit benimle irtibatı kesmedi sürekli yanımda oldu. Beni tek bırakmadı ikisi beni kullandı. Polis parmak izini söyleyince şüpheli Rüstem'in Yunis'i bantlamaya zorla yardım ettim. Yoksa beni de öldürecekti dediği öne sürüldü. Mohsin bana kadın ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığından bahsetti. Ama olay anında panik olduğu için defalarca bıçakladığını söyledi.