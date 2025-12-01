SON DAKİKA: Şişli’deki 19 yıllık cinayet çözüldü! Katilden şok ifade: Ben unuttum siz nasıl unutmadınız

Şişli Maslak Oto Sanayi'de 17 Aralık 2006'da tanıtım tabelaları yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangının söndürülmesinin ardından iş yerinin ofis katında patron Yunis Doğan'ın cesedi domuz bağı ile bağlanmış ve yarısı yanmış şekilde bulundu. Ofisin alt katındaki alanda ise 23 yaşındaki Sekreter Hacer Eginay'ın 57 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve tiner dökülerek ateşe verildiği belirlendi.
19 YIL SONRA DOSYA RAFTAN İNDİ
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla faili meçhul kalmış dosyaların raftan indirildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 17 Aralık 2006 yılında ölen patron Yunis Doğan ve sekreteri Hacer Eginay dosyası yeniden açıldı. SABAH 19 yıl sonra raftan inen dosya ve kan donduran cinayetle ilgili tüm detaylara ulaştı.
AĞZINDAKİ BANTTA PARMAK İZİ ÇIKTI
Gayrettepe Cinayet Büro Dedektifleri dosyayı raftan indirince o dönem olay yerinde elde edilen bulguların gelişen teknoloji ile yeniden incelendi. İncelemelerde ölen patron Yunis Doğan'ın ayağında bulunan bantta bir parmak izi çıktı. Yine şahsın ağzında bulunan bezde alt katta öldürülen sekreteri Hacer Eginay'ın kanı bulundu. Dedektifler bulunan parmak Rüstem Ş.'ye ait olduğunu kimlik verilerinden tespit etti. Rüstem Ş.'nin o dönem bakılan HTS kayıtlarında olay yerinde olduğu belirlenince onunla birlikte 2 şüpheli daha tespit edildi. Rüstem'in sık konuştuğu iki kayda bakılınca şüphelilerden birinin Rüstem Ş.'nin çocukluk arkadaşı Cavit G. diğerinin de Mohsen F. olduğu tespit edildi. Bu saatten sonra çorap söküğü gibi gelen cinayet dosyası adım adım çözüldü.
"OLAYI BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ"
Gözaltına alınan Rüstem Ş. Gayrettepe polisini karşısında görünce olayı ben unuttum siz nasıl unutmadınız dedi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede; " Ben koltuk döşeme işi yapıyorum. Hacer'i de Yunis'i de tanımam . Cavit benim arkadaşımdır. Beraber iş yaptık ortak internet kafe işlettik. Kendisi ile telefon görüşmem vardır. Eşi çok kıskanç olduğu için ortaklığımızı bitirdik. Askerden gelince Mohsen ile tanıştım. Cavit'te onu iyi tanır birlikte iş yaptılar. Askerliğimi İzmir'de yaptıktan sonra İstanbul'a geldim, Mohsen'e iş aradığımı söyleyince Sarıyer oto sanayide bir adres verdi. Sora sora adresi buldum" dedi.
Hacer Eginay
"19 YIL ÖNCEKİ OLAY ANINI BÖYLE ANLATTI"
Rüstem Ş. ifadesinin devamında; "Ofis bölümüne çıktım erkek şahıs vardı. Beni Muhsin gönderdi deyince tepki gösterdi. Aklıma geldiği kadarıyla birlikte çalışmışlar ve alacak verecek meseleleri olmuş. Bir süre sonra işyerine Mohsen ve arkadaşım Cavit'te geldi. Alt kattan gelen kadın Muhsin'i tanıyordu ne işin var gibi söylemde bulundu. Mohsen kadın tartışma başladılar Cavit silah çıkardı kadına doğru Mohsen kadın şahsı alt kata götürdü. Ofis kısmında ben Cavit ve Yunis kaldık ne oluyor ne yapıyorsun deyip şok oldum bağırınca sessiz ol dedi. Alt kata indim Mohsen kadını bıçaklamıştı. Kadına bunlar daha iyi günlerin dedi. Kaçmaya çalıştım mahalleye git internet kafede bekle kaybolma dedi. Beklemeye başladım 2.5 saat sonra geldiler. Haberleri gördüm video gördüğüm kadarıyla işyeri bizim gittiğimiz yerdi bu olayla ilgili bir şey gördüğümde kimseye deme dersen ölürsün dediler korktum. "dediği öne sürüldü.
"ZORLA YARDIM ETTİM"
Şüpheli olayın ardından Mohsen F. ile çok samimi olmadım Cavit benimle irtibatı kesmedi sürekli yanımda oldu. Beni tek bırakmadı ikisi beni kullandı. Polis parmak izini söyleyince şüpheli Rüstem'in Yunis'i bantlamaya zorla yardım ettim. Yoksa beni de öldürecekti dediği öne sürüldü. Mohsin bana kadın ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığından bahsetti. Ama olay anında panik olduğu için defalarca bıçakladığını söyledi.
Yunis D.
HATIRLAMIYORUM
Diğer şüpheli Cavit G. ise ifadesinde olayın üzerinden çok zaman geçti ben hatırlamıyorum. Oraya gitmiş olabilirim ama bir şey hatırlamıyorum dediği öğrenildi. Mohsen F.'nin ise ifadesinde hatırlamıyorum dediği öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise serbest kaldı.
YARDIM PARASININ HEPSİNİ VERMEDİ DİYE HUSUMET BESLEMİŞ
Gayrettepe Polisince yapılan çalışmalarda Yunis Doğan ile Mohsen F.'nin olaydan 1 yıl önce aynı yerde çalıştıkları. Yunis D.'nin Mohsen F.'nin kısmı felç geçirmesinden dolayı yardım parası topladığı bu toplanan paranın hepsini Mohsen'e vermediği için aralarında husumet olduğu öğrenildi. Saha çalışmalarında Mohsen'in etrafındakilere böyle ifadeler kullandığı belirlendi. Sekreter Hacer'i ise aralarındaki gönül ilişikisinden kaynaklı tartışma sonucu öldürdüğü değerlendirildi.