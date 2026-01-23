Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... 2 ay sonra düğünü vardı... 29 yaşındaki Mina Aydın feci kazada hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 23.01.2026 16:02

SON DAKİKA... Ordu Perşembe'de meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Mina Aydın hayatını kaybetti. Cenaze töreninde, Mina'nın tabutuna mart ayındaki düğünü için alınan gelinliği serildi...

Kaza, Dereiçi Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mina Aydın'ın (29) kullandığı 52 DG 470 plakalı otomobil ile Çağrı H. (39) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Çiğdem H. (38), A.H. (1) ve A.H. (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazada ağır yaralanan Mina Aydın dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.



MİNA İÇİN CENAZE TÖRENİ
Hayatını kaybeden Mina Aydın için bugün Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sevda ve Ahmet çiftinin tek çocuğu olan hemşire adayı Mina Aydın, Hekim Sokağı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi. Cenaze törenine Perşembe Kaymakam Vekili Burak Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Mina Aydın'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

GELİNLİĞİ İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öte yandan, hayatını kaybeden Mina Aydın'ın Gökmen G. ile nişanlı olduğu ve mart ayında evlenecekleri öğrenildi. Mina Aydın'ın, düğünü için alınan gelinliği ise son yolculuğunda tabutuna konuldu.Kazadan yaralı kurtulanların tedavisi ise devam ediyor.

