SON DAKİKA... 2 ay sonra düğünü vardı... 29 yaşındaki Mina Aydın feci kazada hayatını kaybetti!

Kaza, Dereiçi Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mina Aydın'ın (29) kullandığı 52 DG 470 plakalı otomobil ile Çağrı H. (39) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Çiğdem H. (38), A.H. (1) ve A.H. (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazada ağır yaralanan Mina Aydın dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.