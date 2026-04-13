Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... 2 gündür haber alınamıyordu... Öğretmen Ayşegül Yıldırım'dan acı haber!
Giriş Tarihi: 13.04.2026 11:44

SON DAKİKA... 2 gündür haber alınamıyordu... Öğretmen Ayşegül Yıldırım'dan acı haber!

SON DAKİKA... Batman'da 2 gündür haber alınamayan öğretmen Ayşegül Yıldırım'ın evine giden ekipler acı manzara ile karşılaştı. Yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Ayşegül öğretmenin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA... 2 gündür haber alınamıyordu... Öğretmen Ayşegül Yıldırım’dan acı haber!
Gercüş Koçak Ortaokulu'nda 7 yıldır görev yapan Türkçe Öğretmeni Ayşegül Yıldırım'dan hafta sonu haber alamayan meslektaşları ve yakınları, bugün mesaiye gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi.

Yıldırım telefonlara cevap vermeyince arkadaşları, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kaldığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine Ayşegül Yıldırım'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşegül Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA... 2 gündür haber alınamıyordu... Öğretmen Ayşegül Yıldırım'dan acı haber!
