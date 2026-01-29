SON DAKİKA... 22 yaşındaki Dilruba’yı 4 bıçak darbesiyle katletmişti! Cani Burak İnci’den 112 savunması...

ÜVEY BABASI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Yargılamanın sürdüğü Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Dilruba Elif Çetin'in annesinin bir dönem birlikte yaşadığı A.O. tanık olarak dinlendi. Annesi öldükten sonra da Dilruba ile sürekli görüştüğünü, işi gereği Bursa'dan bazı hafta sonları kendisini ziyaret etmek için Erdek'e gittiğini söyleyen A.O., "Dilruba'nın annesi 2007 yılında kanserden öldü. O günden sonra Dilruba ile ben ilgileniyorum. Kendisine araba dahi satın aldım. İşim Bursa'da olduğu için hafta sonları ziyaret için Erdek'e yanına gidiyordum. Dilruba bir ara bana, 'Satın aldığın arabayı al. Burak elimden alıp satmak istiyor' diyerek teklifte bulundu. Olaydan bir hafta önce de Erdek'te olduğum sırada, evin balkonunun altına gelen sanık, Dilruba'yı unutamadığını belirtip, benimle konuşmak istediğini söyledi. Kabul etmedim" diye konuştu.