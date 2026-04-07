SON DAKİKA: 229 kilometre hızla gelen faciada karar! Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye rekor ceza

Konya'nın Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde 3 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen olay, tüm şehri yasa boğmuştu. Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görev yapan sevilen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, Cuma namazına gitmek üzere otomobiliyle yola çıkmış ve kırmızı ışıkta beklemeye başlamıştı.
CUMA NAMAZINA GİDERKEN HAYATTAN KOPTU
Tam bu sırada arkadan büyük bir hızla gelen İsmail Andaç idaresindeki araç, Külcü'nün otomobiline çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle talihsiz öğretmenin aracı ikiye bölünürken, 2 çocuk babası Külcü olay yerinde yaşamını yitirdi.
İBRE 229'U GÖSTERİYORDU: "OLASI KAST" KARARI
Kaza sonrası yapılan incelemelerde, sürücü İsmail Andaç'ın şehir içi yolda akılalmaz bir sürate ulaştığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporları ve teknik incelemeler, çarpışma anında hızın tam 229 kilometre olduğunu belgeledi.
Hastaneden taburcu edildikten sonra tutuklanan Andaç'ın yargılandığı davada, mahkeme heyeti çok konuşulacak bir karara imza attı. Sanığın bu hızla birinin ölümüne sebebiyet verebileceğini öngörmesi gerektiğine hükmeden mahkeme, suçu "olası kastla öldürme" olarak değerlendirdi.
MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ 21 YIL HAPİS
Görülen karar duruşmasında, evli ve iki çocuk babası Mevlüt öğretmenin ailesi ve meslektaşları adalet bekliyordu. Mahkeme heyeti, sanık İsmail Andaç'ı 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Özellikle trafik kazalarında sıkça uygulanan "iyi hal" veya "pişmanlık" indirimlerinin hiçbirini uygulamayan mahkeme, kamu vicdanını rahatlatan bir karara imza attı. 41 yaşındaki sürücü, hiçbir ceza indirimi almadan cezaevine gönderildi.