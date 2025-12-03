SON DAKİKA: 229 km hızla gelen ölüm! Mevlüt Külcü feci şekilde can vermişti! İstenen ceza belli oldu

Kendi acınızı yaşayamayıp, çocukları da hayata karşı motive etmeniz gerekiyor. Çocuklarım bu durumu yeni algılamaya başladı. Oğlum bana, 'Baba kelimesini artık kullanamayacak mıyım, söyleyemeyecek miyim?' diye soruyordu. O da artık babasının gelmeyeceğini anladı. Ben bu acıları yaşadım, hiçbir çocuk, hiçbir anne bu sorulara maruz kalmasın." diye konuştu.

"UMARIM ÇIKACAK OLAN KARAR..."

Hazırlanan iddianameye değinen Külcü, sanığın olası kasttan yargılanacak olmasının gönülleri rahatlatan bir karar olduğunu ifade etti. Sanığa en üst sınırdan ceza istendiğine dikkati çeken Külcü, dava sonunda "adalet yerini buldu" diyebilecekleri bir karar çıkmasını beklediklerini bildirdi. Külcü, öğrencilerine ders anlatırken iddianameden haberdar olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "İçimizden geçen de buydu. Davanın bu şekilde açılıyor olması bize buruk bir sevinç yaşattı. Eşimle cinayet kelimesini yan yana hiç koymadım, yakıştıramadım. Ama maalesef kazada bir vefat var. Mahkemeden çıkacak olan karar bizim yaşadıklarımızı ve kaybettiklerimizi telafi etmeyecek.