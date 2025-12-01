SON DAKİKA: 229 km’lik hızla öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Akılalmaz savunma: Ağır spor nedeniyle...

KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE TELEFON GÖRÜŞMESİ

İddianameye göre sanığın iddiaları delillerle çürütüldü. Görüntü inceleme tutanağında, İsmail A.'nın kaza günü iki kez kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kurallarını hiçe saydığı belirlendi. Ayrıca, kaza anından hemen önce bir tanıkla telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Bu durum, 'kendini kaybetme' savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu şeklinde değerlendirildi. Yapılan incelemede, sanığın alkolsüz olduğu ve herhangi bir uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmadığı da belirlendi.