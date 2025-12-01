SON DAKİKA: 229 km’lik hızla öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Akılalmaz savunma: Ağır spor nedeniyle...

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan feci kazanın soruşturması tamamlandı. Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki araca, İsmail A. (42) yönetimindeki otomobil tam 229 kilometre saat hızla arkadan çarpmıştı. Külcü, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık İsmail A.'nın "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
ŞOK SAVUNMA: "YOLUN YARISINDAN SONRA KENDİMİ KAYBETTİM"
Tutuklu sanık İsmail A.'nın savunması, iddianamede yer alan detaylarla çelişiyor. Sanık, kazanın nedenini açıklarken şok bir iddia ortaya attı: "İkametimden iş yerime gitmek için çıktım. Yolun yarısından sonra aracı nasıl kullandığımı hatırlamıyorum. Kazadan bir gün önce yapmış olduğum ağır spor ve ağır beslenme nedeniyle kendimi kaybetmiş olabilirim. Yolun yarısına kadar kendimdeydim, sonrasında olan biteni bilmiyorum." Sanık ayrıca geçmişte psikolojik rahatsızlık geçirdiğini ve 2020'de verilen ilaçları kullanmadığını öne sürdü.
O ANLAR KAMERADA!
Öğretmeni Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olan aracın hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı | Video
KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE TELEFON GÖRÜŞMESİ
İddianameye göre sanığın iddiaları delillerle çürütüldü. Görüntü inceleme tutanağında, İsmail A.'nın kaza günü iki kez kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kurallarını hiçe saydığı belirlendi. Ayrıca, kaza anından hemen önce bir tanıkla telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Bu durum, 'kendini kaybetme' savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu şeklinde değerlendirildi. Yapılan incelemede, sanığın alkolsüz olduğu ve herhangi bir uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmadığı da belirlendi.
TEKNİK ARIZA YOK, TAM KUSUR SANIKTA
Kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmadığı da bilirkişi raporuyla kesinleşti. İddianamede yer alan teknik inceleme raporuna göre: Sanığın aracının hızının 229 kilometre saat olduğu tespit edildi. Araçta fren, motor, şanzıman veya elektronik sistemlerde kazaya sebebiyet verecek herhangi bir teknik sorun bulunmadığı belirlendi.
Kaza tespit tutanağında, maktul Mevlüt Külcü'nün herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı, sanığın ise hızı azaltmayarak kazanın oluşumuna neden olduğu belirtildi.
Savcılık, sanığın eylemlerini "olası kast" kapsamında değerlendirdi. Değerlendirmede, sanığın şehir içi trafikte, kırmızı ışıkta bekleyen araçlar olacağını öngörmesine rağmen: Kaza öncesinde iki defa kırmızı ışık ihlali yapması, mahal şartlarının oldukça üzerinde hızla kullanması, frene basmadan ve herhangi bir önleyici tedbir almadan 229 kilometre saat hızla çarpması, gibi eylemlerinin, maktulün ölüm neticesini istememekle birlikte, neticenin meydana gelmesinin muhtemel olduğunu bilmesine rağmen bu duruma kayıtsız kalarak suçu işlediğini gösterdiği kaydedildi.