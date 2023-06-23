Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | 3 aydır yoğun bakımdaydı! Özkan Uğur entübe edildi
Giriş Tarihi: 23.6.2023 16:59

SON DAKİKA | 3 aydır yoğun bakımdaydı! Özkan Uğur entübe edildi

Son dakika haberi... 3 aydır yoğun bakımda olan MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un entübe edildiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | 3 aydır yoğun bakımdaydı! Özkan Uğur entübe edildi

Üçüncü kez lenf kanserini yenen MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı "Beyaz kan arıyoruz" ilanı Özkan Uğur için verildi. Aranan kanın kısa sürede bulunduğu biliniyor

Sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

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SON DAKİKA | 3 aydır yoğun bakımdaydı! Özkan Uğur entübe edildi
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