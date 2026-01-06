SON DAKİKA… 3 dakikada 22 milyonluk soygun! Kask ve silahlarla geldiler: O anlar kamerada!

3-4 KİLO ALTIN ÇALIP KAÇTILAR

"Türkiye'de 10 yıldır kuyumculuk işi yapıyoruz ve ilk defa başımıza geldi, birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı"

Silahlı iki hırsızın film sahnelerini aratmayan soygunlarını anlatan Joud Mohammed Alsaleh, "Biz burada kuyumculuk işi yapıyoruz. İş yerinde normal işlerimizi yapıyorduk birdenbire üzerimize silahlarla geldiler. Hırsızlar, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' dediler. Baskı yapıp ellerimizi kaldırmamızı istediler. Biz de ellerimizi kaldırdık, yere yattık. Hırsızlardan biri diğer tarafa atlayıp altınları almaya başladılar. Sonra bize görmeyelim diye biber gazı sıktılar. Ondan sonra altınları alıp kaçtılar, polislere haber verdik.