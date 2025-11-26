SON DAKİKA: 311 numaralı odadaki sır infazda flaş gelişme! 3 kişiyi öldürüp kaybolmuştu! O katil yakalandı

ÖNCE ODADA SONRA ARABADA İNFAZ

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Melisa Külekçi'nin olaydan kısa bir süre önce odaya giriş yaptığı, ardından Hakan K.'nın 311 numaralı odaya girdiği ve ve bir süre sonra tek başına çıktığı görüldü. Şüphelinin çıkar çıkmaz otel önünde çalışır vaziyette duran aracın içinde iki kişiye peş peşe ateş edip gittiği belirlendi. Şüphelinin evine gidip üzerini değiştirdikten sonra kayıplara karıştığı belirlenmişti. Şüpheli yakalandı.