SON DAKİKA: 3.5 milyarlık ’sazan sarmalı’ vurgunu: Lüks villadaki şatafatlı hayat operasyonla son buldu!

OPERASYON ANI KAMERADA



Öte yandan, adreslere yapılan operasyon kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. Yetkililer, Türkiye'de son yıllarda klasik hırsızlık suçlarında azalma yaşanırken, uyuşturucu ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarında ciddi artış görüldüğüne dikkat çekti. Ülke genelinde halen milyonları bulan patates hatların aktif olarak kullanıldığını vurgulayan yetkililer, kişilerin istedikleri bankalarda kolaylıkla ve sınırsız sayıda hesap açabilmesinin dolandırıcılık suçlarını kolaylaştırdığını ifade etti.

Hiçbir düzenli geliri olmayan kişilerin hesaplarında milyonlarca liralık para hareketlerinin tespit edildiği, bu durumun son yıllarda büyük bir patlamaya yol açtığı kaydedildi. Yetkililer ayrıca, bilhassa online alışverişlerde vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini belirterek, ev ve araç alım satımlarında tarafların mutlaka bizzat bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.