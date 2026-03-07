SON DAKİKA… 38 yaşındaki Ozan Kuleli anjiyo işlemi sırasında can verdi: 2 doktor hakkında hapis istemi!

2. KEZ ANJİYOYA ALINDIĞI SIRADA...

İddiaya göre ertesi gün Fatma Kuleli, eşini hastaneden çıkarmak ve başka bir hastaneye götürmek istediğini söyledi. Ancak doktorlar tarafından kendisine eşinin durumu ile ilgili bilgi verilmediğini ve kendisinin onayı olmadan Ozan Kuleli'yi ikinci kez anjiyo işlemine aldıklarını belirtti. Kuleli ikinci kez girdiği anjiyodan sağ çıkamadı ve işlem sırasında hayatını kaybetti.