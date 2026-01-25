SON DAKİKA: 4 dakikada cinayet! Beyoğlu’nda Ümit İmrağ bıçaklanarak katledilmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

'KIZIN EVİNE GİRİP ÇIKIYORDU'

Olayla ilgili konuşan Ebru Erkartal, "Saat 2'de oldu. Sadece kızın çığlık attığını duyduk. Çocuk eve girince de zaten hemen kavga etmişler içeride. Ayağı buradan kesildi. Öldü diyorlar. Bir de biz o insanları hiç tanımıyoruz. Kız bağırıyordu. 'Ümit niye yaptın' diyordu. Çığlık atıyordu. Biz, sonradan sesleri duyup kalktık. Orada zaten çocuk ölmüş diye duyduk. Zaten kavgadan sonra bu olay olmuş ama onlar normalde beraber yaşamıyorlardı. Demek çocuk onların evine girip çıkıyordu. Onlar zaten birbirlerini seviyorlarmış herhalde. Ya duyduğumuza göre" dedi.