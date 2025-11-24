Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: 4 yıllık kayıp gizemi çözüldü! Emrah Elveren cinayetinde kemikler zanlının bahçesinden çıktı
Bursa'da 2021 yılından bu yana haber alınamayan Emrah Elveren'in (34) acı sonu ortaya çıktı. Zanlı Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde bulunan kemiklerin DNA incelemesi tamamlandı. Korkunç gerçek kesinleşti: Kemikler kayıp Emrah Elveren'e ait. İşte detaylar...

Dört yıl önce sırra kadem basan ve ailesinin günlerdir aradığı Emrah Elveren olayında, Türkiye'yi sarsan bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan Ahmet Ş.'nin (34) Bursa'daki evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan insan kemiklerinin kimlik tespiti sonuçlandı.

DNA TESTİ KESİNLEŞTİRDİ: KEMİKLER EMRAH ELVEREN'E AİT

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda titizlikle yürütülen DNA karşılaştırması tamamlandı. Bahçede bulunan kemik ve diş bulguları, kayıp Emrah Elveren'in ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonucunda, kemiklerin 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren'e ait olduğu kesin olarak tespit edildi.

Kayıp şahsın arkadaşı olduğu bilinen Ahmet Ş., 4 Haziran 2025 tarihinde ulusal bir televizyon programı sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BAHÇEDE KAPSAMLI KAZI YAPILDI

Zanlı Ahmet Ş.'nin tutuklanmasının hemen ardından, Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. 05 Haziran 2025 tarihinde şüpheli Ahmet Ş.'nin Bursa ilindeki evinin bahçesinde detaylı bir kazı çalışması yapıldı.

Kazı sonucunda, toprağa gömülü vaziyette kemik, saç ve kumaş parçaları bulunmuştu. Kemiklerin Emrah Elveren'e ait olduğunun kesinleşmesiyle soruşturma cinayet odaklı ilerlerken, yetkililer olayın tüm detaylarının aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

