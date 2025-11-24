SON DAKİKA: 4 yıllık kayıp gizemi çözüldü! Emrah Elveren cinayetinde kemikler zanlının bahçesinden çıktı

DNA TESTİ KESİNLEŞTİRDİ: KEMİKLER EMRAH ELVEREN'E AİT

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda titizlikle yürütülen DNA karşılaştırması tamamlandı. Bahçede bulunan kemik ve diş bulguları, kayıp Emrah Elveren'in ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonucunda, kemiklerin 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren'e ait olduğu kesin olarak tespit edildi.