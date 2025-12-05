SON DAKİKA… 5 yaşındaki Deniz Sönmez diş çekimi sonrası ölmüştü! Doktordan pes dedirten ifade: Ben sorumlu değilim!

'SEDASYONU DİŞ HEKİMİ BİZE TAVSİYE ETTİ'

Anne Elena Sönmez de "2 yıldır biz çocuğumuz olmadan yaşıyoruz ama sanıklar normal yaşamına devam ettiler. Kimse sorumluluk kabul etmiyor. Cezalandırılmalarını talep ediyorum. A.G. beyanında tecrübesiz olduğunu, işe yeni başladığını söyledi. Ancak sedasyon uygulamasını kendisi bize tavsiye etti. Beyanlarını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Elena ve Aydın Sönmez'in avukatı Salih Duman da "Olayda ilgisiz davranan sanık A.G. ile L.O.'nun tutuklanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. A.G.'nin savunmasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.