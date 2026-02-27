SON DAKİKA… 5 yıllık takiple torna grubu çökertildi! Oto yıkama kılıfıyla silah imal edip sattılar

RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 yıl süresince yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Gökhan Çetin'in liderliğini birlikte yürüttüğü Görkem Bedir'in bir silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenilirken, görüşmelerini ise internet tabanlı uygulamalar üzerinden yaptığı belirlendi. Çetin'in eylemlerinde deşifre olmamak için örgüt üyesi Emircan Işık adına tescilli aracı kullandığı, HTS baz incelemelerinde örgüt yöneticisi Gökhan Çetin ve vefat eden Görkem Bedir'in ile diğer örgüt üyelerinin birçok yerde sıfır noktasından baz ve sinyal bilgisi verdikleri saptandı. Örgüt üyelerinin silah ticaret öncesi ve sonrasında örgüt yöneticilerine bilgi verdikleri tespit edildi ve bu şekilde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik olarak yürütülen teknik takip uygulamalı soruşturmada yapılan 11 ara yakalama ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2025 yılında örgüte yönelik yapılan eşzamanlı operasyonlarda toplamda 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARALARI PAY EDEREK BAĞLILIK SAĞLADI

Tapeler ve dijital materyal incelemeleri sonrası 'Torna Grubu' olarak bilinen suç örgütünün lideri Gökhan Çetin ve çevresinde kümelenmiş mahalle sakini ve gençlerden oluşan hiyerarşi içerisinde hareket eden bir yapılanmanın bulunduğu belirlendi. Üyelerin Çetin'in emir ve talimatlarını yerine getirdikleri, örgüt üyelerinin sürekli olarak birlikte oldukları, sürekli silahlara ve kriminal faliyetlere ilişkin görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Örgütün suç olan silah ticareti ile mümkün olan en fazla sayıda silah satışı yaparak kazanç sağlamayı amaçladığı, örgüt liderinin suçtan elde ettiği kazançtan örgüt üyelerine pay dağıtımı yaparak üyeleri kendisine bağladığı saptandı.