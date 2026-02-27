SON DAKİKA… 5 yıllık takiple torna grubu çökertildi! Oto yıkama kılıfıyla silah imal edip sattılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki bir adreste Gökhan Çetin'in (36) içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 3 adet GLOCK 19 ibareli ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, bunun üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Çetin'in el konulan cep telefonu ve sim kartının incelenmesi amacıyla bilirkişi görevlendirildi. Cep telefonunda kurusıkıdan bozma, tabancadan bozma ve orijinal tabancalar ile AK-47 kalaşnikof tüfek fotoğrafları, silah videoları ve WhatsApp üzerinden silah ticaretiyle ilgili görüşmeler tespit edildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle şüpheli Gökhan Çetin'in Küçükçekmece'de ikamet ettiği ve bölgedeki bir oto yıkama dükkanının sahibi olduğu ayrıca Tolga Çakal, Enes Tabak, Volkan Hançer, Tolunay Karataş ve Savaş Kalemköy isimli şahıslarla ortak hareket ederek silah ticareti yaptığı belirlendi.
KURUSIKI TABANCALARI ATEŞLİ SİLAHLARA ÇEVİRDİLER
Şüphelilerin kurusıkı tabancaları merdiven altı silah atölyelerinde ateşli silaha çevirerek sattıkları ve ithal silahların (Glock, Grip Zone, HS, Sıg sauer) imitasyon modellerini ve uzun namlulu otomatik tüfekleri de satarak haksız kazanç elde ettikleri de saptandı.
KURYE VE OTO YIKAMA ÜZERİNDEN BABASI İLE SİLAH SATIŞI YAPTIRDI
Soruşturma kapmasında devam eden çalışmalarda örgüt lideri de olduğu belirlenen Gökhan Çetin'in 'Mami' lakaplı Muhammet Coşkun ile birlikte hareket ettiği, kurusıkıdan çevirdikleri ateşli silahların nakliyesinde Çoşkun'u kurye olarak kullandığı ve silahları babası Cemal Çetin aracılığıyla müşterilere sahibi olduğu oto yıkamacıdan teslim ettiği belirlendi. Ayrıca Çetin'in Ahmet Murat Aksu ve Hasan Hüseyin Aksu ile de iletişim kurduğu ve imitasyon silahları ve uzun namlulu otomatik tüfekleri bu kişilerden temin ettiği bilgisine ulaşıldı. İlerleyen çalışmalarda dinleme tedbiri aşamasında Erdal Açıkgöz, Can Hamarat, Emircan Işık, Ertan Fadır ve Şeyda Kısık isimli yeni şüpheliler de belirlendi.
RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 yıl süresince yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Gökhan Çetin'in liderliğini birlikte yürüttüğü Görkem Bedir'in bir silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenilirken, görüşmelerini ise internet tabanlı uygulamalar üzerinden yaptığı belirlendi. Çetin'in eylemlerinde deşifre olmamak için örgüt üyesi Emircan Işık adına tescilli aracı kullandığı, HTS baz incelemelerinde örgüt yöneticisi Gökhan Çetin ve vefat eden Görkem Bedir'in ile diğer örgüt üyelerinin birçok yerde sıfır noktasından baz ve sinyal bilgisi verdikleri saptandı. Örgüt üyelerinin silah ticaret öncesi ve sonrasında örgüt yöneticilerine bilgi verdikleri tespit edildi ve bu şekilde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik olarak yürütülen teknik takip uygulamalı soruşturmada yapılan 11 ara yakalama ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2025 yılında örgüte yönelik yapılan eşzamanlı operasyonlarda toplamda 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PARALARI PAY EDEREK BAĞLILIK SAĞLADI
Tapeler ve dijital materyal incelemeleri sonrası 'Torna Grubu' olarak bilinen suç örgütünün lideri Gökhan Çetin ve çevresinde kümelenmiş mahalle sakini ve gençlerden oluşan hiyerarşi içerisinde hareket eden bir yapılanmanın bulunduğu belirlendi. Üyelerin Çetin'in emir ve talimatlarını yerine getirdikleri, örgüt üyelerinin sürekli olarak birlikte oldukları, sürekli silahlara ve kriminal faliyetlere ilişkin görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Örgütün suç olan silah ticareti ile mümkün olan en fazla sayıda silah satışı yaparak kazanç sağlamayı amaçladığı, örgüt liderinin suçtan elde ettiği kazançtan örgüt üyelerine pay dağıtımı yaparak üyeleri kendisine bağladığı saptandı.
KAMU GÖREVLİLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPTILAR
Örgüt üyelerinin etkinliğini artırmak amacı ile özellikle ceza adalet sisteminin önemli parçalarından adliye ve kolluk kuvvetleri ile idarenin önemli yetkilerini kullanan polis, adliye personeli ve askerlerle de menfaate dayalı ilişkiler geliştirdikleri, bu ilişkileri sayesinde hedef aldıkları şahıslara daha rahat ulaşma gerçekleştirdikleri ve eylemler sonrasında haklarında yürütülecek soruşturma süreçleri ile bilgi alma, soruşturma süreçlerine müdahalede bulunma, örgütün kamuoyundaki olumlu-olumsuz ününü artırma, örgütün devamlılığını sağlıklı bir şekilde sağlama gibi menfaatler sağlamayı amaçladıkları tespit edildi.
EMEKLİ BAŞKOMİSER EVİNİ CEPHANELİĞE ÇEVİRMİŞ
Soruşturma kapsamında emekli bir başkomiser olan S.A. da tutuklandı ve hakkında farklı suçlardan dava açıldı. S.A.'nın emekli emniyet mensubu olması sebebiyle suç örgütünde önemli bir konuma sahip olduğu ortaya çıktı. S.A.'nın örgüt liderinin babası Cemal Çetin ile tape kayıtları tespit edildi ve şahsına yönelik olarak yapılan operasyonda ev aramasında çok sayıda fişek, 2 adet ruhsatsız silah 4 adet kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı belirlenen şüphelinin suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında zincirleme şekilde silah ticareti yapma suçlarını işlediği tespit edildi.
33 ÖRGÜT ÜYESİNE DAVA
Örgüt yöneticisi Gökhan Çetin'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' ve 'suç üstlenme' suçlarından 17.5 yıldan 41 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer örgüt üyelerinin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianame Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.