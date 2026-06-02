SON DAKİKA | 60 milyarlık vurguna operasyon… 27 ilde 89 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Operasyonu; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.
Banka kurumsal kimliğini, banka yöneticisi ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağlayan kişiler tespit edildi. Söz konusu kişilerin üzerine kurulan şirketlerin banka hesaplarında toplamda 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Toplam değeri dört milyar 606 milyon lira olan dört ayrı şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.