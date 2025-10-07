SON DAKİKA… 65 yaşındaki adamı demir çubuk ile katletmişti! Savunması ile mahkeme salonu buz kesti: Şakir amca ölmedi ki!

"CİNAYET DEĞİL BİR OYUN GİBİ DÜŞÜNÜN…"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık T.Ç., suçlamaları reddederek, "Benim işlediğim cinayet bile değil. Adam bir yapay zeka. Bir olay işledim, cezaevinden çıktım. Adam karşıma çıktı. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" diye konuştu.

Sanık, önceki celselerdeki savunmasında, maktulün kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu ve tekrar aynı olayın yaşanacağı korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürmüştü.