SON DAKİKA... 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün inşa ettirdiği lüks otel hakkında çarpıcı gelişme!

DİĞER OTELİNİN TURİZM İŞLETME BELGESİ İPTAL

Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde yapımına başladığı otelin yakınında yer alan diğer 5 yıldızlı oteli olan Gazelle Resort Otel'de ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede kaçak katların bulunduğu tespit edilerek yapı kullanım izinleri iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da Turizm İşletme Belgesi de iptal edildi.