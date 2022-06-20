Bedelli affı nedir soruları, Mahir Ünal'ın açıklamaları sonra daha da aratılmaya başlandı. TBMM'ye bugün bedelli affı sunumu yapılacak. 20 maddeden oluşacak olan af için son düzlüğe girdik. Resmi Gazete'de geçtiğimiz aylarda yayımlanan af sonucu gözler mecliste. Bedelli affı nedir, kimleri kapsıyor, ne aman çıkacak soruları yöneltiliyor. Peki, Bedelli affı nedir, ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
Mahir Ünal yaptığı açıklamada bedelli affı hakkında konuştu. Açıklama şu şekilde:
"Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik çalışmamızı TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddeden oluşuyor. Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız.
Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktır."
Af, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı vatandaşlar için gelecek. Bu sebeplerden askerlik görevini bitirememiş olanların bedelli askerlik yapmasına olanak tanınacak.
Bedelli askerlik ücreti bedelli affı yapacaklar için ayrıca belirlenecek. Ayrıca yurtdışındaki Türk vatandaşları için de dövizli askerlik affı seçeneği hayata geçecek. Daha önce başvuruları yarım kalan 2 bin 100 kişi yeniden hak sahibi olacak.