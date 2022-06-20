BEDELLİ AFFI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Af, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı vatandaşlar için gelecek. Bu sebeplerden askerlik görevini bitirememiş olanların bedelli askerlik yapmasına olanak tanınacak.

Bedelli askerlik ücreti bedelli affı yapacaklar için ayrıca belirlenecek. Ayrıca yurtdışındaki Türk vatandaşları için de dövizli askerlik affı seçeneği hayata geçecek. Daha önce başvuruları yarım kalan 2 bin 100 kişi yeniden hak sahibi olacak.