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Giriş Tarihi: 20.6.2022 14:21 Son Güncelleme: 20.6.2022 14:21

SON DAKİKA BEDELLİ AFFI MECLİSTE: 2022 Bedelli affı nedir, ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak?

SON DAKİKA BEDELLİ AFFI MECLİSTE: 2022 Bedelli affı nedir, ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak?

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bedelli affı düzenlemesinin bugün meclise geleceğini açıkladı. Meclise sunulduktan sonra kabul edilip edilmeyeceği belli olacak. 7 kanunda düzenleme ve değişiklik yanında teklif 20 maddeden oluşacak. Bu haber sonunda bedelli affı nedir, ne zaman çıkacak soruları yöneltiliyor. Bakaya düşenler bedelli affı kimler yararlanacak soruları yöneltiliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şimdi Meclise taşınıyor. Peki, Bedelli affı nedir, ne zaman çıkacak? İşte son dakika detayları!

Bedelli affı nedir soruları, Mahir Ünal'ın açıklamaları sonra daha da aratılmaya başlandı. TBMM'ye bugün bedelli affı sunumu yapılacak. 20 maddeden oluşacak olan af için son düzlüğe girdik. Resmi Gazete'de geçtiğimiz aylarda yayımlanan af sonucu gözler mecliste. Bedelli affı nedir, kimleri kapsıyor, ne aman çıkacak soruları yöneltiliyor. Peki, Bedelli affı nedir, ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

SON DAKİKA BEDELLİ AFFI AÇIKLAMASI

Mahir Ünal yaptığı açıklamada bedelli affı hakkında konuştu. Açıklama şu şekilde:

"Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik çalışmamızı TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddeden oluşuyor. Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız.

Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktır."

BEDELLİ AFFI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Af, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı vatandaşlar için gelecek. Bu sebeplerden askerlik görevini bitirememiş olanların bedelli askerlik yapmasına olanak tanınacak.

Bedelli askerlik ücreti bedelli affı yapacaklar için ayrıca belirlenecek. Ayrıca yurtdışındaki Türk vatandaşları için de dövizli askerlik affı seçeneği hayata geçecek. Daha önce başvuruları yarım kalan 2 bin 100 kişi yeniden hak sahibi olacak.

BEDELLİ AFFI NE KADAR?

2022 Bedelli askerlik ücreti şu anda 56 bin TL. Ancak aftan yararlanacaklar bu rakamın daha üstünde bir ücretle karşılaşacak.

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SON DAKİKA BEDELLİ AFFI MECLİSTE: 2022 Bedelli affı nedir, ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak?
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