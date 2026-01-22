SON DAKİKA: Adana’da akılalmaz olay! Arkadaşına güvenip IBAN’ını verdi, başına gelmeyen kalmadı

TEHDİT VE ŞANTAJ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Mağduriyetini anlatmaya çalışan Özlem Develi, arkadaşı M.D. tarafından tehdit edildiğini de iddia etti. Develi, şahsın kendisine "Seni sabah evinden terörist diye aldırırım. Gel bu işin parçası ol, günlük 2 bin lira harçlık al" şeklinde mesajlar attığını belirtti. Suçsuz olduğunu ve asıl faillerin dışarıda gezdiğini söyleyen Develi, yaşadığı korku nedeniyle evinden çıkamaz hale geldi.