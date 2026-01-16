SON DAKİKA… Adana’da eşi evi terk eden Sergen Altunbaş 2 evladını katletti: Baba vahşetinde çarpıcı detaylara ulaşıldı!

Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana geldi. Gizem Altunbaş, eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti.
İKİ EVLADINA KIYDI ARDINDAN İNTİHAR ETTİ
Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert Altunbaş'a tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.
Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: BİR KADIN VEZİR DE EDER…
Olayın ardından bölgeye gelen akrabaların, Sergen Altunbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi. Bu arada Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
MEĞER İKİSİ DE SOSYAL MEDYA FENOMENİYMİŞ
Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Öyle ki Sergen Altunbaş ile eşinin sosyal medya fenomeni olduğu ve YouTube ve Instagram üzerinden açtığı sayfalarda içerik ürettiği ortaya çıktı.