Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Adana’da eşi evi terk eden Sergen Altunbaş 2 evladını katletti: Baba vahşetinde çarpıcı detaylara ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:45 Son Güncelleme: 16.01.2026 11:00

SON DAKİKA… Türkiye, Adana’da yaşanan vahşetle sarsıldı… Eşi Gizem Altunbaş'ın evi terk etmesine sinirlenen Sergen Altunbaş dehşet saçtı. Önce 8 yaşındaki Ada ile 6 yaşındaki Mert’i öldürdü, ardından canına kıydı! Kan donduran vahşetle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. İşte detaylar!

Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana geldi. Gizem Altunbaş, eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti.

İKİ EVLADINA KIYDI ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert Altunbaş'a tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

EKİPLER KANLAR İÇİNDE BULDU

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: BİR KADIN VEZİR DE EDER…

Olayın ardından bölgeye gelen akrabaların, Sergen Altunbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi. Bu arada Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

MEĞER İKİSİ DE SOSYAL MEDYA FENOMENİYMİŞ

Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Öyle ki Sergen Altunbaş ile eşinin sosyal medya fenomeni olduğu ve YouTube ve Instagram üzerinden açtığı sayfalarda içerik ürettiği ortaya çıktı.

"ABD'DEN NASIL VİZE ALINIR?" VİDEOLARI ÇEKMİŞLER

Bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmış olan Altunbaş'ın "ABD'den nasıl vize alınır?" içerikli videolarına ulaşılırken Altunbaş'ın aynı zamanda da vize danışmanlık hizmeti de öğrenildi.

