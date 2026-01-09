SON DAKİKA… Adana’da iğrenç olay! Kaskla apartmana girip asansör kabinine idrarını yapan şüpheli bakın kim çıktı!

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Kuşlarını kümeste bulamayınca görüntüleri izleyip, hırsızlığı fark eden Kaygısız, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yanksecilik Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit edildi. Saklandığı eve baskın yapan polis, K.B.S.'yi gözaltına aldı.