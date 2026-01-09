Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Adana’da iğrenç olay! Kaskla apartmana girip asansör kabinine idrarını yapan şüpheli bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 9.01.2026 11:14 Son Güncelleme: 9.01.2026 11:20

SON DAKİKA… Adana Sarıçam’da başında kaskla apartmana giren bir şüpheli asansöre binerek kabine idrarını yaptı. Ardından 6’ncı katta hobi amaçlı beslenen güvercin ve kekliği çaldı! Güvenlik kameralarına yakalanan şüphelinin kimliği şaşkınlık yarattı!

Olay, 1 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Başında motosiklet kaskıyla apartmana giren K.B.S., asansöre binerek kabine idrarını yaptı.

Asansörle apartmanın 6'ncı katına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız'ın damda hobi amaçlı beslediği 3 güvercin ve 2 kekliğini çaldı. Kuşları montunun içine gizleyen şüpheli, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Kuşlarını kümeste bulamayınca görüntüleri izleyip, hırsızlığı fark eden Kaygısız, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yanksecilik Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit edildi. Saklandığı eve baskın yapan polis, K.B.S.'yi gözaltına aldı.

"ÇOK SIKIŞTIM"

Emniyete götürülen K.B.S.'nin, daha önce hiçbir suçtan kaydının olmadığı belirlendi. Sorgusunda suçunu kabul eden K.B.S., "Kuşları çaldıktan sonra motosikletimin sepetine koyup, bölgeden ayrıldım. Evime doğru giderken kuşlar uçup, kaçtı.

Apartmana girdiğim sırada çok sıkıştığım için idrarımı yaptım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

