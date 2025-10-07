SON DAKİKA… Adana’da kan donduran cinayet: Yeni sevgili eski sevgiliyi sokak ortasında katletti!

"AYRILDIM ANCAK PEŞİMİ BIRAKMADI"

Görgü tanığı olarak ifadesi alınan S.T.'nin, Erdal Elik ile eskiden sevgili olduklarını belirtip, "Ayrıldım, peşimi bırakmadı. Beni rahatsız ettiği için daha önce polise başvurdum. Akşam da para çekmek için dışarı çıktım. Sevgilim S.E. beni korumak için yanımda geldi. Erdal yolda önümüzü kesti, tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

S.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.