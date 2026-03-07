SON DAKİKA | Adana’da kan donduran olay: 3 çocuk annesi Nesrin'i iple boğdu, savunması "pes" dedirtti!

Adana'nın Sarıçam ilçesi, 5 Mart gecesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nden gelen acı haberle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Naim A. ile 48 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Nesrin A. arasında bir süredir devam eden ailevi sorunlar, o gece geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Sözlü tartışmanın kısa sürede küfürleşmeye ve kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen koca, önce eşini darbetti, ardından eline geçirdiği iple talihsiz kadını boğarak öldürdü.
"KARIMI ÖLDÜRDÜM" DİYEREK KENDİNİ İHBAR ETTİ
Yaşanan korkunç cinayetin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Naim A., soğukkanlı bir şekilde suçunu itiraf ederek kendisini ihbar etti. Olay yerine hızla sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Nesrin A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Annelerinin ölümüyle sarsılan 3 genç kızın feryatları mahalleliyi yasa boğarken, talihsiz kadının cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
ADLİYEDE "HATIRLAMIYORUM" OYUNU
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Naim A.'nın sorgusundaki ifadeleri ise adeta kan dondurdu. Cinnet getirdiğini iddia eden katil zanlısı koca, "Kavga sırasında onu yere ittim, düştü. Sonrasında kendimi kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum" diyerek kendisini savundu.
İşlediği cinayetin ardından "Pişmanım" diyen Naim A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'da yaşanan bu vahşet, aile içi şiddetin bir kez daha ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi.