SON DAKİKA | Adana’da kan donduran olay: 3 çocuk annesi Nesrin'i iple boğdu, savunması "pes" dedirtti!

Adana'nın Sarıçam ilçesi, 5 Mart gecesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nden gelen acı haberle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Naim A. ile 48 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Nesrin A. arasında bir süredir devam eden ailevi sorunlar, o gece geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Sözlü tartışmanın kısa sürede küfürleşmeye ve kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen koca, önce eşini darbetti, ardından eline geçirdiği iple talihsiz kadını boğarak öldürdü.