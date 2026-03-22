SON DAKİKA: Adana’da kan donduran sigara kavgası! Sadece ’yok’ dediler, sonrası dehşet: Ölen de öldürülen de 17 yaşında!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi, geçtiğimiz 20 Mart akşamı akılalmaz bir şiddet olayına sahne oldu. Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyüşe çıkan 4 kardeşin yolu, henüz 16-17 yaşlarında olan 5 kişilik bir grup tarafından kesildi.
BİR HİÇ UĞRUNA GELEN ÖLÜM: SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI DEHŞET
İddiaya göre saldırgan grup, kardeşlerden sigara istedi. "Sigara yok" yanıtını alan grup, bir anda öfke nöbetine girerek yanlarındaki bıçaklarla kardeşlere saldırdı.
KARDEŞLERİN ACI GÜNÜ: BİRİ TOPRAĞA, İKİSİ HASTANEYE
Sokak ortasında yaşanan arbede kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kardeşlerden 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan ağabeyleri Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAÇAMADILAR: 5 ÇOCUK ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından hızla çalışma başlatan emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) isimli şahısları kısa sürede kıskıvrak yakaladı.
Yaşları küçük olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Görenler Gözlerine İnanamadı: Görgü tanıkları, tartışmanın saniyeler içinde kavgaya dönüştüğünü ve saldırganların çok acımasızca hareket ettiğini belirtti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli, kasten öldürme ve yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.