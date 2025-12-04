SON DAKİKA… Adana’da öfkeli komşu park yeri yüzünden dehşet saçtı: Anne ile oğlu bıçakladı, babanın dişlerini kırdı!

"AKILLI OL" DİYEREK TEHDİTLER YAĞDIRDI

Furkan Polat ise "Her gördüğü yerde bana sataşıyordu. İki ay önce KOAH hastası babamı ve meme kanseri annemi darbetti. O günden beri beni 'Akıllı ol' diyerek tehdit etmeye devam etti. 27 Kasım'da yemek sonrası kapıya çıktığımda yine laf atmaya başladı. Annemi ve babamı darbettiğini hatırlatınca, 'Sana da yaparım' dedi. Tartışma sırasında beni videoya çekti. Çocuklarının yanında olduğu için uzaklaşmasını istedim ama dinlemedi. Kavga büyüyünce beni ve annemi bıçakladı. Videoyu da sosyal medyada sanki biz saldırmışız gibi paylaştı" diye konuştu.