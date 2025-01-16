SON DAKİKA... Adana’da sokak ortasında silahlı çatışma: Serdar Akipa ile Umut Akipa hayatını kaybetti!

Olay, gece Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar Akipa ile Umut Akipa kardeşlere tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Akipa kardeşler ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yere yığılırken saldırganlar kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Serdar ile Umut Akipa'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ismi öğrenilemeyen kişiyi ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, cinayet masası ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.