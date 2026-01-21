SON DAKİKA... Adana’da Youtuber Sergen Altunbaş 2 evladını öldürüp intihar etmişti: Eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!

'MUTLU BİR AİLELERİ VARDI'

Daha önce ailenin zaman zaman tartışmalar yaşadığını söyleyen Özgül, "Yaklaşık 2 yıldır burada oturuyoruz. Aynı anda evlerimizi yaptırdık. Bu süreçte bazı tartışmalarına şahit olduk ama güzel anlarına da çok şahit olduk. Yeni ev yapıldığı için komşulara davetler verildi, çocuklarının doğum günü partisine katıldık. Güzel bir aile tablosu görünüyordu. Geldiğimiz noktada işin açıkçası şok yaşadığımız bir durum oldu. Mutlu bir aileleri vardı, hala inanmak istemiyorum" diye konuştu.