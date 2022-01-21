Son dakika: AFAD duyurdu! Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.39'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2022
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 21.01.2022, 19:39:35 TSİ
Enlem : 38.4736 N
Boylam : 39.1941 E
Derinlik : 7.16 km
Detay : https://t.co/pt3c5St2jo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Elazığ'daki depremin şiddetini 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2022
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 21.01.2022, 19:39:35 TSİ
Enlem : 38.4736 N
Boylam : 39.1941 E
Derinlik : 7.16 km
Detay : https://t.co/pt3c5St2jo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi