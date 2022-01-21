Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 21.1.2022 19:56

Son dakika: AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu! Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.39'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.39'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Elazığ'daki depremin şiddetini 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son dakika: AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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