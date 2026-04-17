SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Giriş Tarihi: 17.04.2026 15:58 Son Güncelleme: 17.04.2026 16:25

SON DAKİKA | AFAD: Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde saat 15.40'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilikten açıklama geldi.

'OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR'

Erzincan Valiliği, 4.1 büyüklüğündeki depremde olumsuzluk olmadığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "17 Nisan 2026 tarihi saat 15.40 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
