SON DAKİKA... Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu! Banka hesaplarındaki tutar dudak uçuklattı: Tam 6 milyon TL!

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde fuhuş yapıldı iddiasıyla bir oteli takibe alan ekipler ardından otele baskın düzenledi. Baskında otel müdürü, resepsiyon görevlileri, erkek müşteriler ve kadınlar dahil olmak üzere toplam 30 kişinin ifadesi alındı. Yapılan incelemelerde şahısların cinsel birliktelik karşılığında ücret talep ettikleri ve otelde görüştükleri ayrıca şahısların son 6 ay içerisinde banka hesaplarında 6 milyon TL'lik hesap hareketliliği olduğu tespit edildi. Ardından ekipler gözaltına aldığı 3 kadından H.N.K. ve H.T., adliyeye sevk edildi.

