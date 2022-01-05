Son dakika: Ailesi Müge Anlı’dan yardım istemişti! Boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu

SON KONUŞMAMIZDA ÜZGÜNDÜ

Ablası Buket Yiğit kardeşi ile son konuştuğunda Batuhan'ın üzgün olduğunu belirtti. Abla Yiğit Müge Anlı'ya son konuşmalarını anlattı: "En son konuştuğumuzda biraz üzgün gibiydi. Neden üzgün olduğunu sorduğumda üniversiteden Kemal diye bir arkadaşıyla aralarının bozuk olduğunu ve ona bir sırrını verdiğini söyledi. Ama Kemal'de Batuhan'a sırrını kız arkadaşına söylerim diye tehdit etmiş. O yüzden bundan sonra kimseye sırrımı vermeyeceğim demişti. Ben o sırrın ne olduğunu sorduğumda bana da anlatmak istemedi."