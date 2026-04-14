SON DAKİKA... AK Parti’ye katılım sürüyor! 2’si CHP’den olmak üzere 4 belediye başkanı katılacak

AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre yarın düzenlenecek olan AK Parti grup toplantısında 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.
ROZETLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKACAK
Belediye başkanlarına rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takacak. Katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak. Katılımların önümüzdeki günlerde peyderpey sürmesi bekleniyor.
İŞTE AK PARTİ'YE KATILACAK İSİMLER...
İşte katılacak olan belediye başkanları, görev yerleri ve partileri:
Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)
Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)
Tokat Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)
Muş Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın(Saadet Partisi)